Наступление провалилось

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ведомстве поведали детали наступательных действий противника.

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На направлении Изюм – Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Успеха не имеют, понесли потери и отошли,

– говорится в сообщении.

Обстрелы Донецкой области продолжаются

Впрочем, на Донецком и Таврическом направлениях, по данным Генштаба, враг продолжает обстреливать позиции украинских военных вдоль линии столкновения из минометов и ствольной артиллерией.

Россияне также предприняли неудачную попытку прорыва обороны наших защитников в районе Курахово.

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