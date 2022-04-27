Оккупанты требуют, чтобы наши фермеры отдавали 70% своего урожая. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Фермерам разрешили сеять только зерно и подсолнечник

По ее словам, российские захватчики херсонским фермерам разрешили сеять только зерно и подсолнечник.

Требуют, чтобы фермеры соглашались безвозмездно отдавать большую часть будущего урожая,

– объяснила Денисова.

Эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отмечал, что многие фермеры отказывают оккупантам.

В Чаплинском районе, как рассказала Денисова, российские военные вообще заставили фермеров своей техникой копать окопы.

В Крыму продают овощи из Херсона

Между тем, по информации омбудсменки, на временно оккупированном полуострове начали продавать овощи, которые вывезли из Херсонской области.

"За последнюю неделю на оптовый рынок доставили более 40 тонн капусты и редиса", – отметила она.

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