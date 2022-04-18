Оккупанты ведут войну без всяких правил и систематически совершают преступления против человечества. Кроме постоянных срывов эвакуационных коридоров, в армии захватчиков распространено мародерство.

К слову В Генштабе предупредили о вероятном наступлении россиян на Славянск и Барвенково

"На занятых территориях противник крадет и вывозит в российскую федерацию оборудование, технику и продукцию местных предприятий", – сообщают в Генштабе.

Также стоит отметить, что враг осуществляет заминирование на полях сельскохозяйственного назначения, сознательно идя на жертвы среди мирного населения.

Сейчас в Украине продолжается посевная, поэтому жителям освобожденных территорий или временно оккупированных, нужно крайне осторожно себя вести. К слову, аграрии некоторых областей работают круглые сутки. В частности, на Днепропетровщине посевная продолжается и днем, и ночью.

Обратите внимание – На оккупированных территориях Россия увеличила авиаприсутствие: смотрите видео