Согласно информации, известно о подразделениях из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковых армий Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.
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"Ожидается продолжение попыток наступления на направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково", – сообщили в Генштабе.
Эту информацию подтвердил и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он сообщил, что за последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке. Кроме того, пытается прорвать оборону по нескольким направлениям, сосредоточив основные усилия на Изюмском.
Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего, противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях,
– отметил Валерий Залужный.
"Несмотря на преобладающие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов, нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери", – добавил Залужный.
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