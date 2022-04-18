О гибели командира сообщили российские СМИ 18 апреля. Они заявили, что Чирву убили в бою с украинскими национальными силами сопротивления.

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Российские медиа не сообщили, когда погиб военный и как.

Заметим, оккупант был капитаном 3 ранга из Севастополя. В 2015-2016 годах он участвовал в войне в Сирии.

Также известно, что корабль "Цезарь Куников" находится в составе 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота России.