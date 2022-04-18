Про загибель командира повідомили російські ЗМІ 18 квітня. Вони заявили, що Чирву вбили під час бою з українськими національними силами спротиву.

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Російські медіа не повідомили, коли саме загинув військовий та як.

Зауважимо, окупант був капітаном 3 рангу з Севастополя. У 2015 – 2016 роках він брав участь у війні в Сирії.

Також відомо, що корабель "Цезар Куніков" є у складі 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії.

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