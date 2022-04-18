Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ці цифри є лише орієнтовними. Точні дані не можуть назвати через високу інтенсивність бойових дій.

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Скільки техніки втратили російські військові:

  • танків – 790,
  • бойових броньованих машин – 2041,
  • артилерійських систем – 381,
  • РСЗВ – 130,
  • засоби ППО – 67,
  • літаків – 167,
  • гелікоптерів – 147,
  • автомобільної техніки – 1487,
  • кораблі – 8,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155,
  • спеціальна техніка – 27,
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Зазначимо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі в Україні діють 87 російських батальйонних тактичних груп. Ворог накопичує угруповання на Сході України.

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