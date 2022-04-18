Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ці цифри є лише орієнтовними. Точні дані не можуть назвати через високу інтенсивність бойових дій.

До теми Зустрічайте "свіженького": ЗСУ ліквідували командира зенітної ракетної бригади Івана Грішина

Скільки техніки втратили російські військові:

танків – 790,

бойових броньованих машин – 2041,

артилерійських систем – 381,

РСЗВ – 130,

засоби ППО – 67,

літаків – 167,

гелікоптерів – 147,

автомобільної техніки – 1487,

кораблі – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155,

спеціальна техніка – 27,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Зазначимо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі в Україні діють 87 російських батальйонних тактичних груп. Ворог накопичує угруповання на Сході України.

Радимо подивитись: нічне звернення президента Зеленського