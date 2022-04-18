Управління стратегічних комунікацій кажуть, що командир "заблукав на навчаннях" але вже правильно повернувся додому – у складі "200".

До теми Ракетні удари по Львову, вуличні бої на Луганщині: основне за 54 день війни

"Зустрічайте "свіженького" окупанта зі складу збройних сил Росії – командир 49 зенітной ракетної бригади полковник Грішин Іван зі Смоленська”, – написали в управлінні.



До слова, імена багатьох окупантів знатиме хіба що поліські ліси неподалік Білорусі. Саме там ЗСУ ліквідували безліч російських військових. А втрати Росії не цікавлять навіть родини їхніх військових. Їх тіла навіть не думають прибирати.

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