Поліські ліси розташовані неподалік Білорусі. Саме там ЗСУ ліквідували безліч окупантів. Їх тіла навіть не думають прибирати.
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Нікого не цікавить їхня доля, навіть їхні родини. Тільки ліс знатиме їх прізвища і де вони лежать… Та він не говоритиме, просто пам'ятатиме цю війну, як і мільйони українців,
– мовиться в повідомленні.
В ОК "Захід" кажуть, що поліські ліси "поглинуть" ворога. І все, що від них залишиться, піде у наших лісів.
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