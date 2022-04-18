Поліські ліси розташовані неподалік Білорусі. Саме там ЗСУ ліквідували безліч окупантів. Їх тіла навіть не думають прибирати.

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Нікого не цікавить їхня доля, навіть їхні родини. Тільки ліс знатиме їх прізвища і де вони лежать… Та він не говоритиме, просто пам'ятатиме цю війну, як і мільйони українців,

– мовиться в повідомленні.

В ОК "Захід" кажуть, що поліські ліси "поглинуть" ворога. І все, що від них залишиться, піде у наших лісів.

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