Полесские леса расположены недалеко от Беларуси. Там ВСУ ликвидировали множество оккупантов. Их тела даже не думают убирать.

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Никого не интересует их судьба, даже семьи. Только лес будет знать их фамилии и где они лежат… Но он не будет говорить, просто будет помнить эту войну, как и миллионы украинцев,

– говорится в сообщении.

В ОК "Запад" говорят, что полесские леса "поглотят" врага. И все, что от них останется, уйдет в лес.

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