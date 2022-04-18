На Юге российские оккупанты совершили более 30 обстрелов позиций ВСУ. Наши герои в долгу не остались и нанесли врагу невероятно мощный ответный удар.

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Успехи артиллерии ВСУ

В зоне столкновения на Юге прицельные артиллеристы ВСУ нанесли поражение более 100 целям россиян. Огонь наших героев обновил список потерь оккупантов следующим образом:

личный состав – 60;

16 единиц военной техники (3 танка, 4 реактивных системы залпового огня, 7 бронированных машин и другая автотехника).

Наши воины мужественно защищают украинскую землю и искусно ликвидируют врагов.

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