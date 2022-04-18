Соответствующую информацию по состоянию на 17 апреля обнародовали в оперативном командовании "Юг". Такие данные сообщили на 53-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты без успеха пытались продвинуться на Херсонщине

Российские враги продолжают укрепляться на занятом рубеже. Они пытаются заменить поврежденную и уничтоженную технику в передних подразделениях.

Не прекращает (оккупант – 24 канал) попытки восстановить контроль над Александровкой на Херсонщине, но успеха не имеет,

– сообщили в ОК "Юг".

Там также добавили, что украинское подразделение уничтожило вражескую разведгруппу. Это произошло после того, как оккупант предпринял отчаянные попытки проведения разведки боем.

Оперативное командование отметило, что враг в течение суток 17 апреля произвел более 30 обстрелов наших позиций.

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