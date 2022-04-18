На Півдні російські окупанти здійснили понад 30 обстрілів позицій ЗСУ. Наші герої у боргу не зосталися та завдали ворогу неймовірно потужного удару у відповідь.

Читайте також Ворог без успіху намагається рухатися на Херсонщині: ЗСУ знищили розвідгрупу

Успіхи артилерії ЗСУ

У зоні зіткнення на Півдні прицільні артилеристи ЗСУ завдали ураження понад 100 цілям росіян. Вогонь наших героїв оновив список втрат окупантів наступним чином:

особовий склад – 60;

16 одиниць військової техніки (3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин та інша автотехніка).

Наші воїни мужньо боронять українську землю та майстерно ліквідовують ворогів.

Дивіться відео до теми – знищення ворога за допомогою САУ "Піон"