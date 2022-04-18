Основні події дня 24 канал зібрав для вас далі. Дізнайтесь про дії ворога та те, як боронить нашу землю українська армія.

Напередодні Удари ЗСУ по ворогу та звільнення населених пунктів на Харківщині: основне за 53 день війни

06:07 Укрзалізниця оприлюднила перелік евакуаційних рейсів на 18 квітня. Час потягів може змінюватись.

04:00 – № 229/230 Ужгород – Харків-Пас;

11:30 – № 229/230 Харків-Пас. – Ужгород;

16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро;

22:32 – № 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;

11:30 – № 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – № 220/219 Львів – Запоріжжя-1.

04:47 В укриттях "Азовсталі" переховуються дуже багато цивільних. Вони не вірять росіянам, отож бояться виходити, аби спробувати евакуюватись.

03:41 На Херсонщині наші військові знищили ворожу розвідувальну групу. В Оперативному командуванні "Південь" кажуть, що росіяни хочуть відновити контроль над Олександрівкою, проте не мають успіху.

03:05 У Гостомелі розпочинають роботи з розмінування території. Обсяг роботи – дуже великий, окупанти залишили чимало мін, гранат та розтяжок.

02:09 Дослідники OSINTtechnical оприлюднили перші фото російського крейсера "Москва" після того, як в нього влучили ракети. Поки що корабель зі світлини остаточно верифікують.

Ймовірно, фото пожежі на "Москві" / твіттер OSINTtechnical

01:27 ЗСУ знову "накрили" ворожі боєприпаси у Чорнобаївці – це вже 16-ий раз. Цьому не завадила навіть хмарність та погана погода.

01:26 ЗМІ вперше поспілкувались з матір'ю члена екіпажу крейсера "Москва" – мовиться про матроса, який врятувався. Попри запевнення російської влади, що все гаразд, матрос розповів рідним, що є зниклі безвісти, загиблі та важко поранені. Також він підтвердив, що удар завдали з суші.

00:53 На Сумщину прибула партія автомобілів швидкої допомоги. Для того, аби їх придбати, громадянин Швеції продав власну вітрильну яхту. Також з купівлею йому допомагали медики.

