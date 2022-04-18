Валерій Залужний закликав усіх дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги.

Важливо Ворог атакував Львів – є загиблі та поранені: все, що відомо про ракетний обстріл з боку Росії

Крім того, він попросив з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блок-постів і посилених заходів контролю, що мають місце в умовах воєнного стану.

"Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником", – додав Залужний.

Важлива тема – Росія не змінила кінцеву мету війни: дивіться відео