Тепер Google Maps показує всі військові та стратегічні об’єкти Росії у максимальній роздільній здатності – можна чітко роздивитися усі деталі.

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Будь-який користувач самостійно може "побродити" секретними пунктами Росії

Будь-який зацікавлений користувач зараз може побачити та роздивитися різні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інші цікаві об'єкти з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель.

Для прикладу, будь-який користувач Google Maps може оцінити "прогрес" робіт на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнецов":

​Скриншот з сайту АрміяInform

А це база зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська:

​Скриншот з сайту АрміяInform

А ось база зберігання "Іскандер":

​Скриншот з сайту АрміяInform

База підводних човнів Росії на Камчатці:

​Скриншот з сайту АрміяInform

Авіабаза під Курськом:

​Скриншот з сайту АрміяInform

Центральна база зберігання російської бронетанкової техніки:



​Скриншот з сайту АрміяInform

Командний пункт ракетної армії країни-агресорки:



​Скриншот з сайту АрміяInform

Окрім цього, тут можна побачити пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети:



Скриншот з сайту АрміяInform

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