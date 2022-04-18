Тепер Google Maps показує всі військові та стратегічні об’єкти Росії у максимальній роздільній здатності – можна чітко роздивитися усі деталі.
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Будь-який користувач самостійно може "побродити" секретними пунктами Росії
Будь-який зацікавлений користувач зараз може побачити та роздивитися різні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інші цікаві об'єкти з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель.
Для прикладу, будь-який користувач Google Maps може оцінити "прогрес" робіт на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнецов":
Скриншот з сайту АрміяInform
А це база зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська:
Скриншот з сайту АрміяInform
А ось база зберігання "Іскандер":
Скриншот з сайту АрміяInform
База підводних човнів Росії на Камчатці:
Скриншот з сайту АрміяInform
Авіабаза під Курськом:
Скриншот з сайту АрміяInform
Центральна база зберігання російської бронетанкової техніки:
Скриншот з сайту АрміяInform
Командний пункт ракетної армії країни-агресорки:
Скриншот з сайту АрміяInform
Окрім цього, тут можна побачити пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети:
Скриншот з сайту АрміяInform
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