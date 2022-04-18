Теперь Google Maps показывает все военные и стратегические объекты России в максимальном разрешении – можно четко рассмотреть все детали.
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Любой пользователь самостоятельно может "побродить" по секретным пунктам России
Любой заинтересованный пользователь может увидеть и рассмотреть различные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и другие интересные объекты с разрешением около 0,5 метра на пиксель.
К примеру, любой пользователь Google Maps может оценить "прогресс" работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов":
Скриншот с сайта АрмияInform
А это база хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска:
Скриншот с сайта АрмияInform
А вот база хранения "Искандер":
Скриншот с сайта АрмияInform
База подлодок России на Камчатке:
Скриншот с сайта АрмияInform
Авиабаза под Курском:
Скриншот с сайта АрмияInform
Центральная база хранения российской бронетанковой техники:
Скриншот с сайта АрмияInform
Командный пункт ракетной армии страны-агрессора:
Скриншот с сайта АрмияInform
Кроме того, здесь можно увидеть пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты:
Скриншот с сайта АрмияInform
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