Как сообщили в Генштабе ВСУ, эти цифры только ориентировочные. Точные данные не могут назвать из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Сколько техники потеряли российские военные:

танков – 790,

боевых бронированных машин – 2 041,

артиллерийских систем – 381,

РСЗО – 130,

средства ПВО – 67,

самолетов – 167,

вертолетов – 147,

автомобильной техники – 1 487,

кораблей – 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155,

специальной техники – 27,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в настоящее время в Украине действуют 87 российских батальонных тактических групп. Враг накапливает группировку на Востоке Украины.

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