Как сообщили в Генштабе ВСУ, эти цифры только ориентировочные. Точные данные не могут назвать из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Сколько техники потеряли российские военные:
- танков – 790,
- боевых бронированных машин – 2 041,
- артиллерийских систем – 381,
- РСЗО – 130,
- средства ПВО – 67,
- самолетов – 167,
- вертолетов – 147,
- автомобильной техники – 1 487,
- кораблей – 8,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155,
- специальной техники – 27,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в настоящее время в Украине действуют 87 российских батальонных тактических групп. Враг накапливает группировку на Востоке Украины.
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