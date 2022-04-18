Как сообщили в Генштабе ВСУ, эти цифры только ориентировочные. Точные данные не могут назвать из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Сколько техники потеряли российские военные:

  • танков – 790,
  • боевых бронированных машин – 2 041,
  • артиллерийских систем – 381,
  • РСЗО – 130,
  • средства ПВО – 67,
  • самолетов – 167,
  • вертолетов – 147,
  • автомобильной техники – 1 487,
  • кораблей – 8,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155,
  • специальной техники – 27,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в настоящее время в Украине действуют 87 российских батальонных тактических групп. Враг накапливает группировку на Востоке Украины.

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