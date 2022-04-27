Окупанти вимагають, аби наші фермери віддавали 70% свого врожаю. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Фермерам дозволили сіяти тільки зерно і соняшник

За її словами, російські загарбники херсонським фермерам дозволили сіяти лише зерно та соняшник.

Вимагають, щоб фермери погоджувалися безоплатно віддавати більшу частину майбутнього врожаю,

– пояснила Денісова.

Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов відзначав, що багато фермерів відмовляють окупантам.

У Чаплинському районі, як розповіла Денісова, російські військові взагалі змусили фермерів своєю технікою копати окопи.

У Криму продають овочі з Херсонщини

Тим часом, за інформацією омбудсменки, на тимчасово окупованому півострові почали продавати овочі, які окупанти вивезли з Херсонської області.

"За останній тиждень на оптовий ринок доставили понад 40 тонн капусти та редиски", – відзначила вона.

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