Наступ провалився

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. У відомстві розповіли деталі наступальних дій противника.

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На напрямку Ізюм – Барвінкове окупанти здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли,

– йдеться у повідомленні.

Обстріли Донеччини продовжуються

Втім, на Донецькому і Таврійському напрямках, за даними Генштабу, ворог продовжує обстріли позицій українських військових вздовж лінії зіткнення із мінометів та ствольної артилерії.

Росіяни також здійснили невдалу спробу прориву оборони наших захисників у районі Курахового.

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