Оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил предварительные последствия обстрела Нью-Йорка, который россияне совершили 28 апреля.

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По информации Кириленко, трое погибших и трое раненых – гражданские. Также он сообщил, что оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами.

Россияне обстреляли промышленное предприятие и жилые кварталы.

Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждено по меньшей мере 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить,

– написал Кириленко в телеграме.

Последствия обстрела Нью-Йорка / Фото Донецкая ОВА

Какая ситуация в Донецкой области

Российские военные не прекращают массовые обстрелы Донецкой области. Цель оккупантов, по данным Генштаба ВСУ, выйти на административные границы Донецкой области.

В течение 27 апреля российские военные обстреляли 22 населенных пункта Донбасса. Враг бьет практически из всех типов вооружения, в том числе и из запрещенного международными нормами.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты хотят оцепить украинские войска в зоне ООС. Для этого враг готовится к форсированию Северского Донца.

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