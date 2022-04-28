Враги целили по районам, где машет гражданское население. Разрушения получили жилые дома, школа, санаторий, заводы, зерновой склад, садовое общество, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.

Актуально Пострадали 5 человек и повреждены 12 домов: детали ракетного удара по Запорожью

Какие населенные пункты пострадали

Мариуполь,

Авдеевка,

Краматорск,

Святогорск,

Лиман,

Марьинка,

Доброполье,

Белозерское,

Железное,

Нью-Йорк,

Площадь,

Озерное,

Некремное,

Ласточкино,

Триполье,

Сладкое,

Привилегия,

Троицкое,

Пискуновка,

Свободное Поле,

Шумы,

Луганск.

В Нацполиции рассказали, что по мирному населению били из авиации, ракетных комплексов, "Градов", танков и тяжелой артиллерии. Правоохранители расследуют это как нарушение законов и обычаев войны.

Ужасные последствия обстрелов в Донецкой области / Фото Нацполиции:

В небольшом Ласточкином повредили около 30 домов

В небольшом поселке Ласточкино враги повредили сразу 27 домов. В три помещения непосредственно попали снаряды. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уговаривает: несмотря на то, что в регион стараются доставлять гуманитарную помощь, лучше уехать отсюда, чтобы быть в безопасности.

Активные боевые действия еще будут продолжаться, поэтому важно, чтобы как можно больше людей покинули линию фронта и Донецкую область.

– подчеркнул Кириленко.

Оккупанты обстреляли Ласточкино / Фото Павла Кириленко:

Обратите внимание! Во время обстрелов пострадали 2 образовательных учреждения: гимназия в Доброполье и профессионально-горный лицей в Белозерском.

Последние новости о ситуации в Донецкой области

По информации Генштаба, враг пытается выйти на административные границы Донбасса и Луганщины. Цель оккупантов – окружить наши войска в зоне ООС.

Под постоянными обстрелами находятся населенные пункты. Больше всего за сутки пострадали Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Лиман, Угледар.

Держатся защитники Мариуполя на "Азовстали". Только за сутки враг нанес более 50 авиаударов по заводу.

Смотрите в видео: утреннее обращение Генштаба за 28 апреля