Враги целили по районам, где машет гражданское население. Разрушения получили жилые дома, школа, санаторий, заводы, зерновой склад, садовое общество, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.

Актуально Пострадали 5 человек и повреждены 12 домов: детали ракетного удара по Запорожью

Какие населенные пункты пострадали

  • Мариуполь,
  • Авдеевка,
  • Краматорск,
  • Святогорск,
  • Лиман,
  • Марьинка,
  • Доброполье,
  • Белозерское,
  • Железное,
  • Нью-Йорк,
  • Площадь,
  • Озерное,
  • Некремное,
  • Ласточкино,
  • Триполье,
  • Сладкое,
  • Привилегия,
  • Троицкое,
  • Пискуновка,
  • Свободное Поле,
  • Шумы,
  • Луганск.

В Нацполиции рассказали, что по мирному населению били из авиации, ракетных комплексов, "Градов", танков и тяжелой артиллерии. Правоохранители расследуют это как нарушение законов и обычаев войны.

Ужасные последствия обстрелов в Донецкой области / Фото Нацполиции:

В небольшом Ласточкином повредили около 30 домов

В небольшом поселке Ласточкино враги повредили сразу 27 домов. В три помещения непосредственно попали снаряды. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уговаривает: несмотря на то, что в регион стараются доставлять гуманитарную помощь, лучше уехать отсюда, чтобы быть в безопасности.

Активные боевые действия еще будут продолжаться, поэтому важно, чтобы как можно больше людей покинули линию фронта и Донецкую область.
– подчеркнул Кириленко.

Оккупанты обстреляли Ласточкино / Фото Павла Кириленко:

Последние новости о ситуации в Донецкой области

  • По информации Генштаба, враг пытается выйти на административные границы Донбасса и Луганщины. Цель оккупантов – окружить наши войска в зоне ООС.
  • Под постоянными обстрелами находятся населенные пункты. Больше всего за сутки пострадали Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Лиман, Угледар.
  • Держатся защитники Мариуполя на "Азовстали". Только за сутки враг нанес более 50 авиаударов по заводу.

Смотрите в видео: утреннее обращение Генштаба за 28 апреля