Враги целили по районам, где машет гражданское население. Разрушения получили жилые дома, школа, санаторий, заводы, зерновой склад, садовое общество, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.
Актуально Пострадали 5 человек и повреждены 12 домов: детали ракетного удара по Запорожью
Какие населенные пункты пострадали
- Мариуполь,
- Авдеевка,
- Краматорск,
- Святогорск,
- Лиман,
- Марьинка,
- Доброполье,
- Белозерское,
- Железное,
- Нью-Йорк,
- Площадь,
- Озерное,
- Некремное,
- Ласточкино,
- Триполье,
- Сладкое,
- Привилегия,
- Троицкое,
- Пискуновка,
- Свободное Поле,
- Шумы,
- Луганск.
В Нацполиции рассказали, что по мирному населению били из авиации, ракетных комплексов, "Градов", танков и тяжелой артиллерии. Правоохранители расследуют это как нарушение законов и обычаев войны.
Ужасные последствия обстрелов в Донецкой области / Фото Нацполиции:
В небольшом Ласточкином повредили около 30 домов
В небольшом поселке Ласточкино враги повредили сразу 27 домов. В три помещения непосредственно попали снаряды. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уговаривает: несмотря на то, что в регион стараются доставлять гуманитарную помощь, лучше уехать отсюда, чтобы быть в безопасности.
Активные боевые действия еще будут продолжаться, поэтому важно, чтобы как можно больше людей покинули линию фронта и Донецкую область.
– подчеркнул Кириленко.
Оккупанты обстреляли Ласточкино / Фото Павла Кириленко:
Последние новости о ситуации в Донецкой области
- По информации Генштаба, враг пытается выйти на административные границы Донбасса и Луганщины. Цель оккупантов – окружить наши войска в зоне ООС.
- Под постоянными обстрелами находятся населенные пункты. Больше всего за сутки пострадали Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Лиман, Угледар.
- Держатся защитники Мариуполя на "Азовстали". Только за сутки враг нанес более 50 авиаударов по заводу.
Смотрите в видео: утреннее обращение Генштаба за 28 апреля