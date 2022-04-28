Вороги цілили по районах, де машкає цивільне населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школа, санаторій, заводи, зерновий склад, садове товариство, комунальна та залізнична інфраструктура.

Актуально Постраждали 5 людей і пошкоджені 12 будинків: деталі ракетного удару по Запоріжжю

Які населені пункти постраждали

  • Маріуполь,
  • Авдіївка,
  • Краматорськ,
  • Святогірськ,
  • Лиман,
  • Мар’їнка,
  • Добропілля,
  • Білозерське,
  • Залізне,
  • Нью-Йорк,
  • Майдан,
  • Озерне,
  • Некременне,
  • Ласточкине,
  • Трипілля,
  • Солодке,
  • Привілля,
  • Троїцьке,
  • Пискунівка,
  • Вільне Поле,
  • Шуми,
  • Луганське.

У Нацполіції розповіли, що по мирному населенню гатили з авіації, ракетних комплексів, "Градів", танків та важкої артилерії. Правоохоронці розслідують це як порушення законів та звичаїв війни.

Жахливі наслідки обстрілів на Донеччині / Фото Нацполіції:

У невеличкому Ласточкиному пошкодили близько 30 будинків

У невеличкому селищі Ласточкине вороги пошкодили одразу 27 будинків. У три помешкання безпосередньо влучили снаряди. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко вмовляє: попри те, що в регіон стараються доставляти гуманітарну допомогу краще виїхати звідси, аби бути у безпеці.

Активні бойові дії ще триватимуть, тому важливо, щоб якомога більше людей покинули лінію фронту та Донецьку область загалом,
– наголосив Кириленко.

Окупанти обстріляли Ласточкине / Фото Павла Кириленка:

Останні новини про ситуацію на Донеччині

  • За інформацією Генштабу, ворог намагається вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Мета окупантів – оточити наші війська в зоні ООС.
  • Під постійними обстрілами перебувають населені пункти. Найбільше за добу постраждали Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар.
  • Тримаються оборонці Маріуполя на "Азовсталі". Лише за добу ворог завдав понад 50 авіаударів по заводу.

Дивіться у відео: ранкове звернення Генштабу за 28 квітня