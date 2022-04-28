Вороги цілили по районах, де машкає цивільне населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школа, санаторій, заводи, зерновий склад, садове товариство, комунальна та залізнична інфраструктура.
Актуально Постраждали 5 людей і пошкоджені 12 будинків: деталі ракетного удару по Запоріжжю
Які населені пункти постраждали
- Маріуполь,
- Авдіївка,
- Краматорськ,
- Святогірськ,
- Лиман,
- Мар’їнка,
- Добропілля,
- Білозерське,
- Залізне,
- Нью-Йорк,
- Майдан,
- Озерне,
- Некременне,
- Ласточкине,
- Трипілля,
- Солодке,
- Привілля,
- Троїцьке,
- Пискунівка,
- Вільне Поле,
- Шуми,
- Луганське.
У Нацполіції розповіли, що по мирному населенню гатили з авіації, ракетних комплексів, "Градів", танків та важкої артилерії. Правоохоронці розслідують це як порушення законів та звичаїв війни.
Жахливі наслідки обстрілів на Донеччині / Фото Нацполіції:
У невеличкому Ласточкиному пошкодили близько 30 будинків
У невеличкому селищі Ласточкине вороги пошкодили одразу 27 будинків. У три помешкання безпосередньо влучили снаряди. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко вмовляє: попри те, що в регіон стараються доставляти гуманітарну допомогу краще виїхати звідси, аби бути у безпеці.
Активні бойові дії ще триватимуть, тому важливо, щоб якомога більше людей покинули лінію фронту та Донецьку область загалом,
– наголосив Кириленко.
Окупанти обстріляли Ласточкине / Фото Павла Кириленка:
Останні новини про ситуацію на Донеччині
- За інформацією Генштабу, ворог намагається вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Мета окупантів – оточити наші війська в зоні ООС.
- Під постійними обстрілами перебувають населені пункти. Найбільше за добу постраждали Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар.
- Тримаються оборонці Маріуполя на "Азовсталі". Лише за добу ворог завдав понад 50 авіаударів по заводу.
Дивіться у відео: ранкове звернення Генштабу за 28 квітня