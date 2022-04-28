Про це мовиться у інформації від Офісу Президента, повідомляє 24 канал. Попри важку ситуацію на всій лінії зіткнення, з Донбасу продовжують евакуацію цивільного населення.

До теми "Маємо понад 600 поранених": захисник Маріуполя просить процедуру "екстракшн"

Авдіївка, Мар'їнка та Лиман – під постійними обстрілами

Постійними обстрілами російські війська накривають Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Новомихайлівку, Лиман, Вугледар. Досі неприступною фортецею для загарбників залишається маріупольська "Азовсталь". Українські оборонці тримаються та дають відсіч, попри численні заяви про "взяття міста".

Ворог хоче вийти на адмінмежі Луганщини та Донеччини

Зазначимо, що у Генштабі повідомили, що ворог пробує реалізувати свою мету на Донбасі – взяти в оточення сили ООС. Росіяни хочуть якнайшвидше вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Останні новини про українських захисників з "Азовсталі"

Україна вимагає надати 2 гуманітарні коридори з Маріуполя – один з "Азовсталі", інший – з самого міста.

В укриттях "Азовсталі" – сотні цивільних та сотні поранених, які перебувають в дуже важких умовах.

Щодоби росіяни завдають десятків авіаударів по заводу.

Радимо переглянути: ранкове зведення Генштабу за 28 квітня