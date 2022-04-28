Об этом говорится в информации от Офиса Президента, сообщает 24 канал. Несмотря на тяжелую ситуацию по всей линии столкновения, c Донбасса продолжают эвакуацию гражданского населения.

К теме У нас более 600 раненых": защитник Мариуполя просит процедуру "экстракшн"

Авдеевка, Марьинка и Лиман – под постоянными обстрелами

Постоянными обстрелами российские войска накрывают Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Новомихайловку, Лиман, Угледар. До сих пор неприступной крепостью для захватчиков остается мариупольская "Азовсталь". Украинские защитники держатся и дают отпор, несмотря на многочисленные заявления о "взятии города".

Враг хочет выйти на админграницы Луганщины и Донбасса

Отметим, что в Генштабе сообщили, что враг пытается реализовать свои цели на Донбассе – оцепить силы ООС. Россияне хотят как можно быстрее выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Последние новости об украинских защитниках из "Азовстали"

Украина требует предоставить 2 гуманитарных коридора из Мариуполя – один с "Азовстали", другой – из самого города.

В укрытиях "Азовстали" – сотни гражданских и сотни раненых, которые находятся в очень тяжелых условиях.

Каждые сутки россияне наносят десятки авиаударов по заводу.

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