Об этом в своем обращении сообщил морпех Сергей Волына. Он отметил, что по состоянию на 27 апреля в Мариуполе известно более 600 раненых людей, которым нужна медицинская помощь.

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"Здесь нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы им помочь", – подчеркнул Волына.

Справка. Процедура extraction или эксфильтрации предполагает вывод военных и гражданских с места боевых действий в безопасную зону.

Как отметил исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты, раненые находятся среди гражданских. В целом на "Азовстали" сейчас скрываются сотни людей, в том числе десятки детей и пенсионеров.

Ситуация очень сложная. Есть проблемы с едой и водой. Не говорю уже о нехватке боеприпасов и тому подобное,

– заявил "Волына".

Украинский защитник попросил провести процедуру extraction. Это позволило б провести эвакуацию из Мариуполя. "Введите процедуру extraction, иначе люди просто погибнут", – резюмировал он.

Обращение морпиха Сергея "Волыни" из Мариуполя: смотрите видео