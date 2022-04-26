Соответствующую информацию эксклюзивно рассказала 24 каналу боец Валерия с позывным "Нава". Также пояснила, что россияне сразу целенаправленно били по машинам медицинской помощи.
Заметьте Лежат на полу и слушают, как по ним бьют ракеты: жуткие фото раненых из "Азовстали"
Госпиталь в Мариуполе работает в ужасающих условиях
Госпиталь в осаде работает в ужасающих условиях – под постоянными обстрелами российской авиации, артиллерии. Условия проведения операций, можно сказать, средневековые,
– сообщила Нава.