Наибольшую огневую активность россиян наблюдают на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом говорится в возведении Генштаба Вооруженных Сил Украины на 6 часов утра 28 апреля.
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Какая ситуация на разных направлениях
- На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности российских подразделений нет.
- На Северском – оккупанты хотят удержать резервы ВСУ и не допустить их на восток.
- На Слобожанском россияне обстреливают из артиллерии Харьков.
- Основные усилия врага сосредоточены на Изюмском направлении. Россияне хотят пойти в наступление в районах Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. Чтобы усилить свое войско, захватчики стащили в Изюм десантников и 500 единиц техники.
- На Донецком направлении оккупанты хотят окружить подразделения ВСУ. Для этого они собираются форсировать реку Северский Донец.
- На Северодонецком – враг ведет наступление на Орехово.
- На Авдеевском – россияне активно открывают огонь, чтобы захватить Марьинку и Очеретино.
- На Кураховском – наступают в районах Старомайорское – Большая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.
- Враг хочет ввести в заблуждение и не допустить переброски наших войск на другие направления с Таврического. Также захватчики используют для своей авиации аэродром в Мелитополе.
- На Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на Херсоне, Николаеве и Кривом Роге.
К теме смотрите видео о том, что позиции ВСУ накрывают крылатыми ракетами: