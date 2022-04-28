Наибольшую огневую активность россиян наблюдают на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом говорится в возведении Генштаба Вооруженных Сил Украины на 6 часов утра 28 апреля.

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Какая ситуация на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности российских подразделений нет.

направлениях существенных изменений в деятельности российских подразделений нет. На Северском – оккупанты хотят удержать резервы ВСУ и не допустить их на восток.

– оккупанты хотят удержать резервы ВСУ и не допустить их на восток. На Слобожанском россияне обстреливают из артиллерии Харьков.

россияне обстреливают из артиллерии Харьков. Основные усилия врага сосредоточены на Изюмском направлении. Россияне хотят пойти в наступление в районах Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. Чтобы усилить свое войско, захватчики стащили в Изюм десантников и 500 единиц техники.

направлении. Россияне хотят пойти в наступление в районах Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. Чтобы усилить свое войско, захватчики стащили в Изюм десантников и 500 единиц техники. На Донецком направлении оккупанты хотят окружить подразделения ВСУ. Для этого они собираются форсировать реку Северский Донец.

направлении оккупанты хотят окружить подразделения ВСУ. Для этого они собираются форсировать реку Северский Донец. На Северодонецком – враг ведет наступление на Орехово.

– враг ведет наступление на Орехово. На Авдеевском – россияне активно открывают огонь, чтобы захватить Марьинку и Очеретино.

– россияне активно открывают огонь, чтобы захватить Марьинку и Очеретино. На Кураховском – наступают в районах Старомайорское – Большая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

– наступают в районах Старомайорское – Большая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле. Враг хочет ввести в заблуждение и не допустить переброски наших войск на другие направления с Таврического. Также захватчики используют для своей авиации аэродром в Мелитополе.

Также захватчики используют для своей авиации аэродром в Мелитополе. На Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на Херсоне, Николаеве и Кривом Роге.

К теме смотрите видео о том, что позиции ВСУ накрывают крылатыми ракетами: