Найбільшу вогневу активність росіян спостерігають на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 28 квітня.

До теми Розгром росіян на Півдні, окупанти не встигають з "референдумом": основне за 64 день війни

Яка ситуація на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності російських підрозділів немає.

напрямках суттєвих змін у діяльності російських підрозділів немає. На Сіверському – окупанти хочуть утримати резерви ЗСУ та не допустити їх на Схід.

– окупанти хочуть утримати резерви ЗСУ та не допустити їх на Схід. На Слобожанському – росіяни обстрілюють з артилерії Харків.

– росіяни обстрілюють з артилерії Харків. Основні зусилля ворога зосередженні на Ізюмському напрямку. Росіяни хочуть піти у наступ в районах Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха. Щоб посилити своє військо, загарбники стягнули до Ізюма десантників та 500 одиниць техніки.

напрямку. Росіяни хочуть піти у наступ в районах Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха. Щоб посилити своє військо, загарбники стягнули до Ізюма десантників та 500 одиниць техніки. На Донецькому напрямку окупанти хочуть оточити підрозділи ЗСУ. Для цього вони збираються форсувати річку Сіверський Донець.

напрямку окупанти хочуть оточити підрозділи ЗСУ. Для цього вони збираються форсувати річку Сіверський Донець. На Сєвєродонецькому – ворог веде наступ на Оріхове.

– ворог веде наступ на Оріхове. На Авдіївському – росіяни активно відкривають вогонь, щоб захопити Мар'їнку та Очеретине.

– росіяни активно відкривають вогонь, щоб захопити Мар'їнку та Очеретине. На Курахівському – наступають у районах Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

– наступають у районах Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле. Ворог хоче ввести в оману та не допустити перекидання наших військ на інші напрямки з Таврійського. Також загарбники використовують для своєї авіації аеродром в Мелітополі.

Також загарбники використовують для своєї авіації аеродром в Мелітополі. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на Херсоні, Миколаєві та Кривому Розі.

До теми дивіться відео про те, що позиції ЗСУ накривають крилатими ракетами: