Найбільшу вогневу активність росіян спостерігають на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 28 квітня.
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Яка ситуація на різних напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності російських підрозділів немає.
- На Сіверському – окупанти хочуть утримати резерви ЗСУ та не допустити їх на Схід.
- На Слобожанському – росіяни обстрілюють з артилерії Харків.
- Основні зусилля ворога зосередженні на Ізюмському напрямку. Росіяни хочуть піти у наступ в районах Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха. Щоб посилити своє військо, загарбники стягнули до Ізюма десантників та 500 одиниць техніки.
- На Донецькому напрямку окупанти хочуть оточити підрозділи ЗСУ. Для цього вони збираються форсувати річку Сіверський Донець.
- На Сєвєродонецькому – ворог веде наступ на Оріхове.
- На Авдіївському – росіяни активно відкривають вогонь, щоб захопити Мар'їнку та Очеретине.
- На Курахівському – наступають у районах Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.
- Ворог хоче ввести в оману та не допустити перекидання наших військ на інші напрямки з Таврійського. Також загарбники використовують для своєї авіації аеродром в Мелітополі.
- На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на Херсоні, Миколаєві та Кривому Розі.
До теми дивіться відео про те, що позиції ЗСУ накривають крилатими ракетами: