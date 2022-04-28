Деталі про поранених повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму телеграм-каналі.

До теми: Росіяни ракетою X-55 вдарили по Запоріжжю: є постраждалі, серед них дитина

Нагадаємо, що сьогодні близько 9:00 ворог завдав удару ракетою X-55 по Запоріжжю.

За попередньою інформацією, у результаті повітряної атаки ушкодження різного ступеня отримали 12 будівель, розташованих у приватному секторі, та постраждали 5 людей.

Постраждалі внаслідок авіаудару

На щастя, одна дитина серед поранених отримала легкі трави, ще дві жінки обійшлися легкими пораненнями. Всі вони вже отримують медичну допомогу у запорізьких лікарнях. Зокрема, двоє поранених чоловіків від госпіталізації відмовились. Зазначається, що їх оглянули працівники швидкої допомоги.

На щастя, жодна людина не загинула. Зараз на місці обстрілу оперативно працюють комунальні служби міста, правоохоронці, медики та рятувальники ДСНС. А ми у міській раді вже опрацьовуємо питання щодо того, щоб розселити усіх людей, будинки яких сьогодні були зруйновані, та надати їм дах над головою,

– написав Анатолій Куртєв.

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