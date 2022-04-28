Деталі про поранених повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму телеграм-каналі.

Російські ракетою X-55 ударили по Запоріжжю: є постраждалі, серед них дитина

Нагадаємо, що сьогодні близько 9:00 ворог наніс удар ракетою X-55 по Запоріжжі.

По предварительной информации, в результате воздушной атаки повреждения разной степени получили 12 зданий, расположенных в частном секторе, и пострадали 5 человек.

Пострадавшие в результате авиаудара

К счастью, один ребенок среди раненых получил легкие травы, еще две женщины отделались легкими ранениями. Все они уже получают медпомощь в запорожских больницах. В частности, двое раненых мужчин от госпитализации отказались. Отмечается, что они были осмотрены работниками скорой помощи.

К счастью, ни один человек не погиб. Сейчас на месте обстрела оперативно работают коммунальные службы города, правоохранители, медики и спасатели ГСЧС. А мы в городском совете уже прорабатываем вопрос, чтобы расселить всех людей, дома которых сегодня были разрушены, и предоставить им крышу над головой,

– написал Анатолий Куртев.