В результате атаки захватчиков пострадали по меньшей мере трое местных жителей, среди которых – ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военно-гражданской администрации.

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Согласно предварительной информации, также существенно повреждены два дома в частном секторе.

Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Удар нанесла рашистская авиация, применили Х-55 класса "воздух – земля",

– добавили в ОВА.



Российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами X-55 / Фото Запорожской ОВА