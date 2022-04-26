Ракеты пролетели над Запорожской АЭС

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев объяснил, почему сирены не сработали до того, как российские военные нанесли ракетные удары.

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Куртев напомнил, что за обнаружение потенциальной воздушной угрозы отвечают радиолокационные подразделения Воздушных сил. Он подчеркнул, что выявить все угрозы невозможно, потому что они летят очень низко.

Ракеты очень малозаметные цели, к тому же они еще и программируют свой курс. Они летят очень низко и могут огибать рельеф местности. Это позволяет им оставаться незамеченными для воздушных сил и не быть сбитыми противовоздушной обороной,

– написал секретарь мэрии Запорожья.

Он сообщил, что ракеты, запущенные россиянами 26 апреля, летели на низкой высоте. По информации Энергоатома, российские ракеты летели низко над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья.

"Поэтому если в городе был прилет, но перед этим не включали сирену, это значит, что воздушные силы не увидели ракету, но извещают о прилете следующей", – резюмировал Куртев.

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