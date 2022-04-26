В Запорожской области с утра прозвучала воздушная тревога. Во время нее, в 06:50, стало известно о том, что оккупанты нанесли удар по Запорожью.

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В Запорожской ОВА подчеркивают, что на данный момент обстоятельства выясняются. О деталях сообщат впоследствии.

Мы же напоминаем о том, что очень важно находиться в укрытии до сигнала об отбое воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.

Отметим, что накануне, 25 апреля, российские захватчики обстреляли село Каменское на Запорожье. В результате вражеских ударов погиб 16-летний парень.

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