Как сообщает Офис Генпрокурора, при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Обстрел села Каменское: есть жертвы

По данным следствия, 23 апреля около 14:00 военнослужащие вооруженных сил России произвели артиллерийский обстрел села Каменское Васильевского района. В результате погибли двое мужчин и 16-летний парень.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области,

– добавили в ведомстве.

Напомним, с 21 апреля российские кафиры обстреливают Каменское из тяжелой артиллерии. В частности, вражеские войска используют реактивные системы залпового огня "Град". Кроме того, готовят из танков и минометов.