Як повідомляє Офіс Генпрокурора, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Обстріл села Кам’янське: є жертви

За даними слідства, 23 квітня близько 14:00 військовослужбовці збройних сил Росії здійснили артилерійський обстріл села Кам’янське Василівського району. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків та 16-річний хлопець.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області,

– додали у відомстві.

Нагадаємо, з 21 квітня російські окупанти обстрілюють Кам’янське із важкої артилерії. Зокрема, ворожі війська застосовують реактивні системи залпового вогню "Град". Крім того, гатять із танків та мінометів.