Окупанти застосували важку артилерію, зокрема системи залпового вогню "Град".
Важливо Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає, – Резніков про втрати окупантів
Відомо, що окупанти стріляли також з:
- мінометів,
- САУ,
- танків.
Внаслідок обстрілу знищено декілька будівель, в інших сталися пожежі.
Російські злочинці цього разу навіть не застосовували безпілотник, а провели масований обстріл навмання, без даху над головою залишились чимало людей. Кількість постраждалих уточнюється,
– каже командир взводу з позивним "Оскар".
Окупанти обстріляли Кам'янське, що на Запоріжжі / Фото Командування південного угрупування військ