Окупанти застосували важку артилерію, зокрема системи залпового вогню "Град".

Важливо Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає, – Резніков про втрати окупантів

Відомо, що окупанти стріляли також з:

мінометів,

САУ,

танків.

Внаслідок обстрілу знищено декілька будівель, в інших сталися пожежі.

Російські злочинці цього разу навіть не застосовували безпілотник, а провели масований обстріл навмання, без даху над головою залишились чимало людей. Кількість постраждалих уточнюється,

– каже командир взводу з позивним "Оскар".

Окупанти обстріляли Кам'янське, що на Запоріжжі / Фото Командування південного угрупування військ