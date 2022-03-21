Резніков зазначив, що втрати колосальні. За ці дні вони поховали у регіонах країни-окупантки більше солдатів, ніж офіційно визнали своїх втрат.

До теми Захисники Маріуполя врятували десятки тисячі життів, – Резніков

Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає. Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських підрозділів,

– сказав міністр оборони.

Мовиться про танкові, десантно-штурмові, інженерні та інші. Резніков зазначив, що колись їх вважали "елітними", а тепер ми їх ліквідували разом із командирами.

"З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян", – сказав Резніков.

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