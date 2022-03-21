Резников отметил, что потери колоссальные. За эти дни они похоронили в регионах страны-оккупанта больше солдат, чем официально признали своих потерь.

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Ложь им уже не помогает, а правда пугает. Ведь наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских подразделений,

– сказал министр обороны.

Речь идет о танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других. Резников отметил, что когда-то их считали "элитными", а теперь мы их ликвидировали вместе с командирами.

"С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили около 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян", – сказал Резников.

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