По словам Резникова, все должны понимать, что Мариуполь спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Благодаря мужеству защитников, которые защищают город, удалось спасти десятки тысяч человек.

К теме Я видел то, чего никто и никогда не должен видеть, – греческий дипломат вырвался из Мариуполя

Речь идет не только о мариупольцах, но и о жителях городов, в которые не прорвалась рашистская орда.

Большая роль в том, что планы неприятеля разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать,

– заявил Резников.

Он отметил, что жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, показывают несокрушимость воли украинского народа. "И врагу лучше убраться прочь".

Обратите внимание – Мариуполь разрушен на 80 – 90%: смотрите видео