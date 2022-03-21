Некоторым все же удается спастись и убежать из "горячего" Мариуполя. Это случилось и с греческим генеральным консулом Манолисом Андрулакисом.

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Греческий дипломат вырвался из Мариуполя

Андрулакис до последнего был в Мариуполе и помогал десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться. Он уехал из Мариуполя еще 15 марта и только сегодня прибыл в Афины.

То, что я видел, я надеюсь, что никто никогда не увидит,

– сказал Генконсул.

Он добавил, что Мариуполь войдет в список городов, которые были полностью разрушены войной, как Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград.

Настоящие герои – это люди, которые остались в Украине и будут пытаться построить свою жизнь из ничего,

– сказал он СМИ по прибытии.

Андрулакис поблагодарил руководство и должностных лиц министерства, Офиса президента Украины Владимира Зеленского, МИД Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые сделали возможной поездку "гуманитарного конвоя". Еще он благодарен неизвестным семьям, поселившим его в своих домах при выезде из страны.

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