Российские террористы продолжают издеваться над жителями Мариуполя. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает 24 канал.
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Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать с мирным городом такое, как сделали оккупанты, это террор, который будут вспоминать и через столетие,
– сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что чем больше украинцы говорят миру о Мариуполе, тем больше поддержки. В то же время, чем больше Россия применяет террор против Украины, тем хуже последствия для нее.
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