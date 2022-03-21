Оккупанты применили тяжелую артиллерию, в частности системы залпового огня "Град".
Важно Ложь им уже не помогает, а правда пугает, – Резников о потерях оккупантов
Известно, что оккупанты стреляли также из:
- минометов,
- САУ,
- танков.
В результате обстрела уничтожены несколько зданий, в других произошли пожары.
Российские преступники на этот раз даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад, без крова осталось немало людей. Количество пострадавших уточняется,
– говорит командир взвода с позывным "Оскар".
Оккупанты обстреляли Каменское, что на Запорожье / Фото Командование южной группировки войск