Запоріжжя залишається активним полем бою з російськими окупантами. Ворог хоче провести "референдум" в окупованих містах та розширити території, які перебуватимуть під його тимчасовим контролем.

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Зосередження сил ворога

Росіяни зосереджують свої сили в напрямку Гуляйполя, нарощують системи управління та ППО.

Окрім того, ворог обстрілює позиції ЗСУ мінометами, артилерією та реактивними системами залпового вогню, а також завдає авіаударів. Наші герої тримають позиції та завдають росіянам втрат.

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