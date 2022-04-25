Запорожье остается активным полем боя с российскими оккупантами. Враг хочет провести "референдум" в оккупированных городах и расширить территории, находящиеся под его временным контролем.

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Сосредоточение сил врага

Русские сосредоточивают свои силы в направлении Гуляйполя, наращивают системы управления и ПВО.

Кроме того, враг обстреливает позиции ВСУ минометами, артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также наносит авиаудары. Наши герои держат позиции и наносят россиянам потерь.

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