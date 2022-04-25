Соответствующую информацию обнародовали в оперативном командовании "Юг". Это произошло в конце 60 дней полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
Читайте также "Накрыли" очень удачно, – Арестович об уничтожении десятков российских военных на Херсонщине
На юге ВСУ эффективно противостоят врагу
Потери оккупантов составляют 73 рашиста и 7 единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника,
– написали в командовании.
Добавили также, что враг усилил разведывательную активность в сторону админграницы Николаевской области.
"Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили", – говорится в сообщении.
Также наши военные обеспечили контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевской области возле админграницы с Херсонской областью.
Читайте также - Россия официально признала, что хочет оккупировать Восток и Юг Украины: видео