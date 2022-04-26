У Запорізькій області зранку пролунала повітряна тривога. Під час неї, о 06:50, стало відомо про те, що окупанти завдали удару по Запоріжжю.

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В Запорізькій ОВА підкреслюють, що наразі обставини з'ясовуються. Про деталі повідомлять згодом.

Ми ж нагадуємо про те, що надзвичайно важливо перебувати в укритті до сигналу про відбій повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя.

Зазначимо, що напередодні, 25 квітня, російські загарбники обстріляли село Кам'янське на Запоріжжі. Внаслідок ворожих ударів загинув 16-річний хлопець.

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