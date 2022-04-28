Ситуация на Юге контролируется

Ночь на юге прошла неспокойно, однако ситуация в областях – контролируемая. Об этом сообщили источники в Херсонской и Николаевской ОВА.

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Враг не прекращает огонь в Херсонской области

Ночью над городом были сильные взрывы – россияне продолжают наступательные действия. Также почти на всей территории области продолжались обстрелы.

Оккупанты продолжают вести наступление из Херсона в направлении Николаевской области и Кривого Рога, – отметили в Херсонской ОВА.

Кроме того, в ведомстве сообщили о случаях похищения гражданского населения.

На Николаевском направлении тревожно

В течение ночи ситуация тревожная, но контролируемая,

– отметили источники.

По предварительной информации россияне нанесли ракетные обстрелы рядом с селом Шевченково. Ракета попала в частный дом. Данные о пострадавших уточняют.

Актуально о наступлении на Юг

Россия заявила, что планирует установить "полный контроль" над Донбассом и Югом Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет влиять на нашу экономику.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, что Россия до 9 мая намерена захватить Юг Украины.

Поэтому российские оккупанты активно агитируют мирных жителей Херсонщины за "русский мир". Однако дух украинцев несокрушимый – они продолжают сопротивляться захватчикам.

Как и Вооруженные Силы Украины, продолжают давать достойный отпор как на Николаевщине, так и Херсонщине.

Из приятного – ночью 28 апреля воины ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов на Юге. Также там удалось ликвидировать около полусотни российских военных и 14 единиц их военной техники.

Будет интересно – что делают с "второй армией мира" украинские защитники и защитницы