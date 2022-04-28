Последствия циничных обстрелов Луганщины

Россияне по 10 раз обстреляли Попасную и Лисичанск. Еще 4 длительных обстрела вели по Горской общине.

Важно Россияне наращивают темпы наступления: почти во всех направлениях ведутся интенсивные бои

В результате обстрелов разрушены 10 домов в Попасной.

Что известно о жертвах

  • В Горском погиб 58-летний мужчина, который просто вышел во двор у своего дома и не успел скрыться от огня россиян;
  • в Северодонецке – 85-летняя женщина;
  • в Новодружеске и Лисичанске – 2 человека;
  • еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

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