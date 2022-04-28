Такую информацию рассказал руководитель учреждения Роман Водяник в комментарии изданию Hromadske. На сегодняшний день в Луганской области осталось всего две больницы, которые работают – в Северодонецке и Лисичанске.

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Больница работает по-прежнему. Пациенты остаются, их около 50. Это преимущественно соматические пациенты (с заболеваниями органов тела – 24 канал), то есть люди с пневмонией, сердечно-сосудистыми патологиями и другими заболеваниями,

– сказал Водяник.

По словам главного врача, среди пациентов есть одна жертва, и еще два медработника получили ранения – сейчас они чувствуют себя нормально.

"Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей", – рассказал Роман Водяник.

Главврач отметил, что больница продолжает спасать жизнь мирного населения, поскольку не может позволить себе оставить людей без помощи.

Что известно об обстрелах Северодонецка:

27 апреля стало известно, что россияне обстреливают город Северодонецк с неба и артиллерии. В результате поврежденная инфраструктура, а также погибли две женщины, еще пять человек получили ранения.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 21 апреля в городе Северодонецк не осталось ни одного уцелевшего продовольственного состава. Там может возникнуть гуманитарная катастрофа.

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